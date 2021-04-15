Саратов, , 08:36 — REGNUM В селе Александровка Саратовского района ночью 15 апреля произошел пожар.

По данным регионального ГУ МЧС России, горело частное предприятие по изготовлению пеноблоков, расположенное на улице Заводская. Информация о возгорании поступила в 01:14 (местное время) 15 апреля. Площадь пожара, составила 100 кв. метров. Локализовать возгорание удалось в 2:18 (местное время).

«Загорание произошло в складском помещении по хранению упаковочных полиэтиленовых материалов. Пострадавших нет. На месте работали пять пожарных расчетов», — сообщает пресс-служба ведомства.

ИА REGNUM напоминает, в поселке Озински Саратовской области 14 апреля загорелась кровля в пятиэтажном жилом доме по улице Лесная, 1. Площадь, охваченная огнем, составила 600 кв. метров.

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