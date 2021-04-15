Эр-Рияд, , 08:34 — REGNUM По меньшей мере четыре беспилотника со взрывчаткой, направленных в сторону саудовской провинции Джизан с территории Йемена, сбила коалиция во главе с Саудовской Аравией, 15 апреля передает телеканал Al Arabiya.

Кроме того, в небе над королевством было уничтожено еще не менее пяти баллистических ракет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель йеменского движения «Ансар Аллах» бригадный генерал Яхья Сариа заявил, что хуситы атаковали несколько целей в Саудовской Аравии, включая объекты нефтяной компании Saudi Aramco. Для этого было использовано 11 ракет и несколько беспилотников.

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