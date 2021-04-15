Буэнос-Айрес, , 08:35 — REGNUM За истекшие сутки в Аргентине было выявлено свыше 25 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 15 апреля сообщает минздрав страны.

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По информации министерства, за последние 24 часа в стране выявили 25 157 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 2 604 157.

Также сообщается, что за этот же период в Аргентине от COVID-19 скончались 368 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 58 542.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 5 874 864 человека прошли вакцинацию от нового заболевания, из которых 767 278 человек получили обе дозы препарата.

Отметим, днем ранее в Аргентине за сутки был выявлен 27 001 новый заразившийся коронавирусной инфекцией.