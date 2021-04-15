Элиста, , 08:32 — REGNUM Делегация Калмыкии вынесла на обсуждение в Москве строительство многофункционального медицинского центра. Новое учреждение в Элисте будет построено с нуля, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

В настоящее время начата работа над созданием медико-технического задания на проектирование медцентра, который войдёт в структуру республиканской больницы имени Жемчуева. Затем документацию согласуют в Министерстве здравоохранения России. В течение 2021 года власти рассчитывают подготовить проектно-сметную документацию объекта и получить положительное заключение экспертизы. Работы будут проводиться в рамках реализации Индивидуальной программы социально-экономического развития Калмыкии.

Результатом успешной работы должно стать включение медцентра в федеральную адресную инвестиционную программу, что позволит начать строительство объекта в 2023 году.