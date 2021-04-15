Салехард, 15 апреля, 2021, 08:31 — ИА Регнум. На Ямале объём поставок оленины за рубеж в первом квартале 2021 года соответствует плановому показателю, установленному нацпроектом на весь год. Об этом сообщает пресс-служба департамента агропромышленного комплекса ЯНАО.

Северные олени

В рамках реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК» нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» с Ямала в Финляндию поставлено более 230 тонн мяса оленя, в Германию — 90 тонн непищевых субпродуктов (боенских отходов) третьей категории.

Заместитель начальника управления развития сельского хозяйства и рыбохозяйственного комплекса ЯНАО Андрей Ревнивых отметил, что поставки оленины на внутренний рынок России остаются в приоритете. Поэтому объёмы поставляемой за границу оленины увеличиваться не будут.

«Наша задача планомерно уйти исключительно от экспорта мяса и усиливать такие направления как экспорт непищевой продукции — шкур и боенских отходов», — пояснил Андрей Ревнивых.

Напомним, ключевыми экспортёрами оленины на Ямале являются компании «Ямальские олени», «Паюта» и «Сибирский олень».