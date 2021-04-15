Улан-Удэ, , 08:28 — REGNUM Перспективы газификации Бурятии обсудил 14 апреля глава региона Алексей Цыденов с зампредом правления ПАО «Газпром» Виталием Маркеловым. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, последний прибыл в республику вместе с первым замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомедом Гусейновым.

Глава республики назвал встречу долгожданной, а вопросы газификации очень актуальной. По его словам, они рассматривают разные варианты, в том числе строительство трубопровода и использование сжиженного газа.

«С учетом перспектив реализации проекта строительства газопровода через Монголию в Китай, мы рассчитываем, что и на природный газ сможем перейти. Республика готова оказать все необходимое содействие, чтобы проект строительства трубопровода в Монголию был реализован успешно», — отметил Алексей Цыденов.

Представители «Газпрома» попросили уточнить объёмы потребления газа в республике до 2020 года, а также утвердить прогнозные топливно-энергетические балансы с учётом стоимости газа и «межтопливной конкуренции». Впоследствии будет актуализирована генеральная схема газификации региона до 2030 года.

По предварительным расчётам, только котельным столицы республики Улан-Удэ потребуется 482 млн кубометров газа в год. Промышленные и энергетические предприятия могут ежегодно потреблять до 734 млн кубометров.