Москва, , 08:28 — REGNUM В городские поликлиники Москвы поступит около 2 тысяч единиц нового оборудования по контрактам жизненного цикла, сообщается на портале градоначальника.

Современная диагностическая техника закуплена в рамках масштабной программы по замене устаревшей медицинской техники. Для поликлиник закуплено 1360 аппаратов УЗИ, 216 маммографов, 199 рентгенодиагностических аппаратов и 174 рентгенографических аппарата.

Уже установлено в столичных поликлиниках 585 аппаратов УЗИ, два маммографа и восемь рентгенодиагностических аппаратов. Современное оборудование позволяет проводить более качественные и информативные исследования.

Как сообщало ИА REGNUM, в московские больницы поступит 31 современный аппарат МРТ.

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