Берлин, , 08:29 — REGNUM Немецкая компания Audi представила электрический кроссовер Q4 e-tron и кросс-купе Q4 e-tron Sportback. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что Audi Q4 e-tron и Q4 Sportback e-tron — это первые компактные электрические внедорожники немецкой марки. Собраны модели на платформе MEB, что «роднит» их с Volkswagen ID.4.

Мощность электромоторов находится в диапазоне от 170 до 299 л. с. в зависимости от версии. Время зарядки моделей составляет около десяти минут. Заднеприводный Q4 40 e-tron может проехать на одном заряде 520 километров.

В продажу новинки поступят в Европе в июне 2021 года. Строить модели будут от 41 900 евро (3 841 230 рублей).

Напомним, в начале апреля 2021 года компания Audi представила удлиненный седан A7L для китайского рынка. Выпуск модели, по предварительной информации, начнётся в первом полугодии 2021 года.

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