Нур-Султан, , 08:26 — REGNUM В Казахстане в крайне тяжелом состоянии находятся 172 пациента с коронавирусом, сообщили 15 апреля в телеграм-канале министерства здравоохранения республики.

По состоянию на 15 апреля лечение продолжают получать 36 436 человек, в том числе 12 451 в стационарах и 23 985 — амбулаторно. В тяжелом состоянии остается 591 человек. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 127 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля в Казахстане выявили 2641 носитель коронавируса. Рост заболеваемости COVID-19 регистрируется с начала марта 2021 года. В апреле выявлен рекордный прирост новых случаев с начала пандемии.

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