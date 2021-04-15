Каир, , 08:30 — REGNUM В результате схода поезда с рельсов в северной египетской провинции Шаркия пострадали 15 человек. Об этом 15 апреля сообщает министерство здравоохранения страны на официальной странице в соцсети Facebook.

Уточняется, что поезд направлялся из города эз-Заказик в Каир и его состав сошел с рельсов у станции города Минья эль-Камх.

«Пятнадцать граждан пострадали в инциденте с поездом в Шаркии. Погибших нет», — говорится в сообщении египетского минздрава.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта в Египте столкнулись два поезда, в результате чего 19 человек погибли и 185 получили травмы различной степени тяжести.