Владивосток, , 08:35 — REGNUM В Приморье за сутки выявлено, как и накануне 40 случаев заражения коронавирусом, 43 человека выздоровели, скончались ещё два пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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С начала пандемии в регионе зарегистрировано 43 058 носителей SARS-CoV-2, из них вылечились 40 396 приморцев, не справился с болезнью 701 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье за последние сутки выявили ещё 15 новых случаев заражения коронавирусом (днём ранее — 12). За весь период пандемии в области инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось у 22 107 человек.