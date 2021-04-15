Магадан, , 08:24 — REGNUM Департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области подвёл итоги последнего из четырёх тендеров на утилизацию морских судов в бухте Охотского моря — «Линга». На участие в этих торгах в отличие от предыдущих было подано сразу три заявки, все от индивидуальных предпринимателей из разных регионов, передаёт ИА REGNUM.

Старое судно (сс) aleslanger

Начальная цена аукциона на утилизацию конструктивно погибшего морского судна «Линг» составляла около 5,448 млн рублей, а контракт планируется заключить на 5,094 млн рублей. В торгах приняли участие ИП Алексей Санин, ИП Василий Борисов и ИП Максим Серебренников, получивший уже два схожих контракта. Победителем был признан Санин. По данным ЕГРРЮЛ, победитель как ИП оформлен в Магаданской области в марте 2011 года. Основная сфера его работы — деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам, дополнительная деятельность — рыболовство, добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы) и утилизация отсортированных материалов. Ранее госконтракты ИП не исполнял, а утилизация как допдеятельность появилась у Санина 7 апреля 2021 года.

Работы по судну должны завершить до 30 сентября 2021 года. В контракте уточняется, что одновременно с принятием работ по комплексной утилизации судна заказчик примет такие продукты утилизации как лом чёрных металлов.

Напомним, департамент провел всего четыре аукциона на утилизацию подтопленных морских судов в акватории бухты Нагаева. Один из тендеров — на демонтаж судна «Гусфар-1» не привлёк ни одного участника, а два контракта — на утилизацию «Малли» и «Сереса» предложили единственному участнику — индивидуальному предпринимателю из Алтайского края Серебренникову, который, судя по открытым данным, опыта подобной работы ранее не имел. Бизнесмен занимался торговлей и транспортными перевозками. Общая сумма, предложенных ему контрактов, превышает 17 млн рублей.

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