Сент-Луис, США, , 08:22 — REGNUM Хоккейный клуб «Сент-Луис Блюз» уступил команде «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 15 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду арены «Энтерпрайз-центре» в Сент-Луисе и закончилась в пользу гостей со счетом 3:4.

В составе победителей забитыми шайбами отметились французский форвард «Колорадо» Пьер-Эдуар Белльмар (11-я минута), Джей Ти Комфер (23-я), финский нападающий Микко Рантанен (26-я, в большинстве) и Брэндон Саад (32-я).

У «блюзменов» голами отметились Винс Данн (16-я, в большинстве) и оформивший в матче дубль Майк Хоффман (46-я и 57-я при игре 6×4).

Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко записал в свой актив во встрече одну результативную передачу. Его одноклубник — нападающий Иван Барбашёв, а также российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин не отметились в матче результативными действиями.

Отметим, «Колорадо» одержал четвертую подряд победу и в следующем матче 17 апреля встретится с клубом «Лос-Анджелес Кингз». «Сент-Луис» этим поражением прервал свою победную серию из трех подряд матчей и 18 апреля сыграет с командой «Аризона Койотс».