Екатеринбург, 15 апреля, 2021, 08:19 — ИА Регнум. Сотрудники полиции совместно с коллегами из СКР и МЧС отрабатывают разные версии причин возникновения пожара в селе Бызово Свердловской области, из-за которого погибли пятеро детей. Об этом заявил журналистам глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Огонь

В частности, среди них рассматривается ветхость электропроводки. Также не исключено нарушение правил противопожарной безопасности. Горелых добавил, что в доме печное отопление. Дом был куплен на средства материнского капитала, а печь недавно заменили на новую.

«Участковые уполномоченные опрашивают местных жителей на предмет выявления возможных очевидцев и свидетелей начала и причин пожара», — сказал пресс-секретарь. И добавил, что для выяснения причины пожара назначена пожарно-техническая экспертиза.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл ночью 15 апреля. Пятеро детей погибли под обрушившейся кровлей.