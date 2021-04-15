Владикавказ, 15 апреля, 2021, 08:18 — ИА Регнум. В Северной Осетии получил реальный срок наказания местный житель, которого признали виновным в жестоком обращении с животными и в краже. Суд отправил 30-летнего мужчину на три с половиной года в колонию строгого режима, сообщили 15 апреля в пресс-службе прокуратуры по региону.

Собака на цепи

«Пренебрегая общепринятыми нормами морали и гуманного обращения с животными, с целью причинения боли и страданий отрезал собаке перочинным ножом оба уха и хвост, а затем нанес ей удары по голове металлической арматурой», — рассказали в надзорном ведомстве.

Кроме того, обвиняемый украл ноутбук из салона автомашины, в которой совершал поездку в качестве пассажира. Продав его, он потратил вырученные средства на личные нужды.