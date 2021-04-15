Москва, , 08:17 — REGNUM Торги по нефти 14 апреля завершились ростом. Баррель нефти марки Brent подорожал на 3,54%, до $66,20. Активная фаза роста началась на американской сессии после выхода данных минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

За период 3−9 апреля запасы нефти сократились на 5,889 млн баррелей до 492,4 млн баррелей (прогноз был — 2,889 млн баррелей).

Запасы бензина в США за неделю увеличились на 309 тыс. баррелей (прогноз был +900 тыс. баррелей). Запасы дистиллятов упали на 2,1 млн баррелей (прогноз был +1,0 млн баррелей).

Также Международное энергетическое агентство увеличило прогноз мирового спроса на нефть в 2021 году на 230 тыс. баррелей в сутки.

Теперь агентство прогнозирует спрос на уровне 96,7 млн б/с, что на 5,7 млн б/с больше, чем в 2020 году, сказано в отчете МЭА.

Сегодня, 15 апреля, нефть марки Brent стоит дороже $66 за баррель. Доллар показывает смешанную динамику на глобальном валютном рынке.

У покупателей есть запас для роста до $67,25. Потом нужно ожидать коррекции.

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