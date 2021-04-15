Улан-Удэ, , 08:13 — REGNUM В Бурятии темпы распространения коронавируса продолжают падать. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки прирост впервые за долгое время опустился ниже 40 случаев — выявлено 39 новых носителей.

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Таким образом, общее число подтверждённых случаев заражения в республике достигло 36 716. Из них выздоровели к настоящему времени 35 220 человек. В стационарах продолжают лечение 393 пациента, из них 57 находятся в реанимации. Ещё 291 лечатся на дому в амбулаторном режиме.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 613 коек занято — 393, свободно — 220 коек. Занятость коечного фонда составляет 64,1%», — отметили в штабе.

За сутки также зарегистрировано три новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Всего за время пандемии в республике от COVID-19 скончались 812 человек.