Москва, , 08:13 — REGNUM С открытия торгов на Московской биржи 14 апреля рубль продолжил получать поддержку от телефонного разговора президентов России и США и планируемой встрече двух лидеров, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Дополнительную поддержку рублю оказывали успешные аукционы Минфина РФ по первичному размещению ОФЗ и рост цен на нефть. Минфин РФ продал бумаг на общую сумму 383,7 млрд рублей.

По итогам дня рубль немного подорожал к доллару США и подешевел к единой валюте.

Курс доллара снизился на 0,09%, до 75,87 руб. Курс евро повысился на 0,20%, до 90,94 руб. Позиции рубля с британцем не изменились.

Баррель нефти марки Brent подорожал на 3,54%, до $66,20 за баррель. Повышению цен способствовал пересмотр прогнозов спроса на нефть, а также данные по запасам нефтепродуктов в США.

За период 3−9 апреля запасы нефти сократились на 5,889 млн баррелей до 492,4 млн баррелей (прогноз был — 2,889 млн баррелей).

Сегодня, 15 апреля, на торгах в Азии нефть марки Brent торгуется по цене $66,64. Торги по рублю открылись снижением. The New York Times сообщил, что новые санкции США, о которых собирается объявить администрация президента Джо Байдена, будут направлены против суверенного долга России.

Власти собираются запретить финансовым учреждениям США покупать гособлигации у Центрального банка, Минфина и Фонда национального благосостояния после 14 июня.

Пара доллар/рубль торгуется выше 76 рублей. Рубль подешевел на 0,47%. Учитывая новости по санкциям и сохраняющейся напряженной ситуации в Донбассе, курс доллара перед выходными может опять вернуться к уровню 77 руб.

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