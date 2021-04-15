Ханты-Мансийск, , 08:12 — REGNUM В Югре за сутки выявлено 53 новых случая заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте, сообщает 15 апреля региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 54 случая.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 15 апреля в Югре зарегистрировано 55 139 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 53 796 человек, 788 пациентов с COVID-19 скончались.