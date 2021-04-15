Екатеринбург, , 08:11 — REGNUM В Свердловской области прокуратура ведёт проверку по факту гибели пятерых детей во время пожара в жилом доме на территории села Бызово. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.

В ходе проверочных мероприятий предстоит установить все обстоятельства трагедии. Также прокуратура оценит соблюдение законодательства в сфере защиты прав несовершеннолетних. В случае наличия оснований будут приняты соответствующие меры.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл ночью 15 апреля. Под завалами кровли оказались пятеро детей. Тела четверых уже обнаружили.

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