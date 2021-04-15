Джакарта, , 08:11 — REGNUM Одно из мероприятий крупнейшей в мире выставки Hannover Messe 2021, а именно индонезийско-немецкий бизнес-форум, поднял тему тенденций промышленной трансформации и сотрудничества между двумя странами, сообщает Antara.

«На индонезийско-немецком бизнес-форуме лидеры бизнеса из Индонезии и Германии обсудили тенденции трансформации промышленности и возможности сотрудничества. Помимо этого, мы также поделились опытом и передовой практикой», — заявил министр промышленности Индонезии Агус Гумиванг Картасасмита.

Индонезийско-немецкий бизнес-форум проводился в сотрудничестве с торгово-промышленной палатой Индонезии.

Hannover Messe 2021 предоставит Индонезии возможность продвигать свои промышленные технологии, привлекать прямые иностранные инвестиции, а также расширять экспорт индонезийской промышленной продукции.

Индонезия нацелена на то, чтобы стать производственным центром в Азиатско-Тихоокеанском регионе, поэтому ей требуется поддержка и передача технологий от немецких компаний, которые имеют сильные позиции в области новейших технологий.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе двустороннего диалога с канцлером Германиипрезидент Индонезии заявил, что ситуация вокруг коронавируса в Индонезии начала улучшаться.

Подробнее в материале: Лидеры Индонезии и Германии обсудили борьбу с коронавирусом