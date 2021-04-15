Сеул, , 08:12 — REGNUM Представители Центрального банка (ЦБ) Южной Кореи приняли решение сохранить учётную ставку на уровне 0,5%. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей ЦБ.

Данное решение было принято 15 апреля в ходе заседания комитета по денежно-кредитной политике в связи с нестабильными темпами восстановления экономики и сохранением рисков появления новой волны пандемии коронавируса.

Кроме того, представители комитета учли низкое инфляционное давление и рост цен на жильё.

Напомним, что ЦБ продолжает сохранять учётную ставку на уровне 0,5% с мая 2020 года.

Между тем, представители ЦБ прогнозируют, что темпы роста экономики в 2021 году составят 3%.