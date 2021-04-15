Ставрополь, , 08:10 — REGNUM В Ставропольском крае вновь продлен режим самоизоляции для граждан в возрасте 65 лет и старше. Ограничительные меры для них будут продолжать действовать до конца апреля 2021 года, сообщили 15 апреля в пресс-службе губернатора края.

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Как и ранее, жителям региона, которые продолжают трудиться после достижения возраста 65 лет, предлагается оставаться дома. На период временной нетрудоспособности им будет выплачиваться пособие по больничному листу. Это же ограничение действут для граждан, у которых имеются хронические заболевания, наличие которых представляет опасность во время пандемии коронавируса.

Напомним, режим самоизоляции из-за коронавируса для пожилых жителей Ставрополья был введен в марте 2020 года. С тех пор указом губернатора края он неоднократно продлевался.