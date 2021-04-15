Нур-Султан, , 08:10 — REGNUM В Казахстане за минувшие сутки выявили 2641 случай заражения коронавирусом. Об этом 15 апреля сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

В Алма-Ате выявили 657 новых носителей коронавируса, в Нур-Султане — 650, а Алма-Атинской области — 220, в Карагандинской области — 202. Общее число выявленных случаев достигло 278 965.

По состоянию на 15 апреля в Казахстане выздоровели 239 448 пациентов с COVID-19, скончались — 3306 человек. С 1 августа 2020 года зарегистрировано 51 624 случая пневмонии коронавирусного типа, скончался 741 человек.

Отметим, рост заболеваемости коронавирусом в Казахстане регистрируется с начала марта. 11 апреля выявлено рекордное число новых случаев COVID-19 — 2842.

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