Владивосток, , 08:16 — REGNUM В Приморье в соцсетях обсуждают скандальную ситуацию с детьми от суррогатных матерей, которых якобы вывозят за границу на органы.

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«Тут информация по изъятым китайским детям подъехала. Граждане Китая, миллионеры, которые по определенным причинам не могли иметь детей, договорились об ЭКО и суррогатном материнстве через фирму во Владивостоке. Все матери русские, подбирали их по цвету глаз, волос, росту. За свои услуги роженицы брали 600−900 тысяч рублей. Потом детей вывозили в КНР. Весь сыр-бор начался после того, как прошла информация, что, возможно, детей вывозили для дальнейшего разбора на органы. Всё проверили, информация не подтвердилась, вся схема ЭКО — роды — передача ребёнка — всё легально. Детей забрали по инерции, чтобы перестраховаться. Вероятно, всех младенцев скоро вернут их родителям», — пишет телеграм-канал Newsbox24.tv.

Как сообщало ИА REGNUM, в ЗАГСах Приморья зафиксирован резкий наплыв китайцев с новорожденными детьми, которые просили зарегистрировать малышей на их имя.