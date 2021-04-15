Брюссель, , 08:09 — REGNUM В сети появилось видео краш-теста моделей Dacia/Renault Logan и Sandero Stepway нового поколения. Демонстрационное видео с тестами автомобилей размещено на YouTube-канале Euro NCAP.

Автомобили испытали прямым лобовым ударом, столкновением с движущимся тараном на скорости 50 км/ч, боковым ударом движущимся барьером с 50-процентным перекрытием, а также был проведён тест с ударом машины о столб.

Оба автомобиля получили одинаковые результаты. Безопасность взрослых пассажиров специалистами Euro NCAP была оценена на 70%. Показатели безопасности детей чуть выше — 72%. Опции безопасности способны защитить от аварий в 42% случаев. А вот для пешеходов машины будут безопасны на 41%.

Ранее стало известно, что предприятие АвтоВАЗ готовит свои производственные линии под сборку хэтчбека Renault Clio. В комплексе покраски машин на платформе ВО уже были окрашены два кузова Renault Clio, после чего они были отправлены в научно-технический центр завода для отработки процесса сборки.

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