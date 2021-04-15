Томск, , 08:08 — REGNUM Ночью 15 апреля голова ледохода на реке Томи пересекла границу Томской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном главке МЧС.

В настоящее время кромка ледостава находится в районе села Курлек.

Как сообщало ИА REGNUM, также в Томской области начался ледоход на Оби. Голова ледохода на Оби пересекла границу региона вечером 14 апреля.

Как подчеркнули в МЧС, паводковая обстановка в регионе остаётся стабильной. Уровни воды на всех гидропостах не превышают критических отметок. Переливов дорог и подтопленных населённых пунктов не зарегистрировано.

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