Ньон, Швейцария, , 08:08 — REGNUM По итогам четвертьфинальных встреч определились пары матчей полуфинала Лиги чемпионов сезона 2020/21.

Так, французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» переиграл мюнхенскую «Баварию» (3:2, 0:1) и встретится в полуфинале турнира с командой английской командой «Манчестер Сити», ранее одолевшему дортмундскую «Боруссию» (2:1, 2:1).

В еще одном полуфинале встретятся лондонская команда «Челси», обыгравшая португальский «Порту» (2:0, 0:1) и мадридский «Реал», который ранее победил «Ливерпуль» (3:1, 0:0).

Отметим, первые матчи полуфиналов турнира Лиги чемпионов состоятся 27 и 28 апреля, ответные игры — 4 и 5 мая.