Красноярск, , 08:07 — REGNUM Международный этап соревнований по ски-альпинизму «Саянский марш — 2021», проводимых в рамках «АрМИ-2021», стартовал 14 апреля на базе учебного центра военно-спортивной подготовки «Ергаки» на юге Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа на сайте Минобороны РФ.

На церемонии открытия состязаний, которые пройдут в горах Западных Саян, представители сборных команд вооружённых сил России, Абхазии, Киргизии, Китая, Таджикистана, Узбекистана, Южной Осетии и женской сборной Минобороны РФ подняли флаги стран-участниц соревнований и флаг Армейских международных игр «АрМИ-2021».

"Цель наших соревнований — это, прежде всего, повышение мастерства личного состава горных подразделений, воспитание воли, решительности, смелости, самостоятельности и разумной инициативы. Но главной задачей состязаний является укрепление войскового товарищества», — заявил на церемонии заместитель начальника Управления физической подготовки и спорта ВС РФ полковник Владимир Неваев.

В первый день все участники соревнований прошли мандатную и медицинскую комиссии, получили оружие и приняли участие в строевом смотре команд.

Как сообщало ИА REGNUM, всеармейский конкурс по ски-альпинизму «Саянский марш» стартовал 30 марта на базе учебного центра военно-спортивной подготовки «Ергаки» на юге Красноярского края.

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