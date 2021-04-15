Самара, , 08:10 — REGNUM Круглосуточный пункт вакцинации от COVID-19 открыли в Самаре. Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба областного правительства.

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Сообщается, что пункт открыт в Самарской ГБ №4 на ул. Мичурина, 125.

«Решение о создании круглосуточного пункта вакцинации вызвано тем, что есть жители, которые хотели бы сделать прививку от коронавирусной инфекции, но их рабочий день продолжается до 21.00, и они не успевают попасть на прием. Поэтому они могут прийти в любое удобное для них время, поздним вечером, ночью или рано утром», — передает пресс-служба ведомства слова главного врача этой больницы Натальи Виктор.

Отмечается, что поставить прививку от COVID-19 могут все желающие, у которых нет противопоказаний.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области работают 164 пункта вакцинации от COVID-19, в том числе 19 мобильных. В регионе прививки от COVID-19 поставили порядка 230 тысяч желающих, в том числе 149 тысяч желающих завершили вакцинацию.