Самара, 15 апреля 2021, 08:10 — REGNUM Круглосуточный пункт вакцинации от COVID-19 открыли в Самаре. Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба областного правительства.
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Сообщается, что пункт открыт в Самарской ГБ №4 на ул. Мичурина, 125.
Отмечается, что поставить прививку от COVID-19 могут все желающие, у которых нет противопоказаний.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области работают 164 пункта вакцинации от COVID-19, в том числе 19 мобильных. В регионе прививки от COVID-19 поставили порядка 230 тысяч желающих, в том числе 149 тысяч желающих завершили вакцинацию.