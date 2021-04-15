Оренбург, 15 апреля, 2021, 08:06 — ИА Регнум. Коллекцию Оренбургского музея изобразительного искусства пополнили 75 скульптур, сообщает пресс-служба областного правительства.

Orenburg-gov.ru Поступившие в музей экспонаты

Скульптурные произведения поступили в регион благодаря поддержке РОСИЗО и министерства культуры Оренбургской области. Приказ о передаче экспонатов завизирован в марте 2021 года.

Среди переданных произведений искусства работы народного художника СССР, лауреата Сталинской премии Павла Бондаренко, народных художников Российской Федерации Анатолия Бичукова и Андрея Балашова, заслуженного художника Российской Федерации Александра Таратынова.

Музею переданы уникальные бюсты, выполненные в таких материалах как бронза, красное дерево, гранит, мрамор, шамот. Обладание ими — большая гордость и удача для любого музея России, считают эксперты.