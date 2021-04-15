Буэнос-Айрес, , 08:01 — REGNUM Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» отличается от других препаратов для иммунизации от COVID-19 в Аргентине большей степенью иммунной защиты, которую приобретают привитые в стране. Об этом заявил глава департамента аргентинского минздрава Хуан Мануэль Кастелья 14 апреля на брифинге.

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По словам чиновника, на 14 день после первой прививки «Спутником V» заболевание COVID-19 выявили только у 0,27% вакцинированных лиц. В то время, как у китайской вакцины Sinopharm этот показатель составляет 0,49%, а у препарата Covishield — 0,46%. Последний создан британско-шведской фирмой AstraZeneca и произведен в Индии.

Кастельи напомнил, что вакцины не гарантируют стопроцентной защиты от инфекции, но снижают вероятность наступления осложнений или летальных исходов при заболевании.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что прививка вакциной «Спутник V» помогла ему легко переносить COVID-19, которым он заболел 3 апреля.

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