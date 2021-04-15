Горно-Алтайск, , 08:00 — REGNUM В Республике Алтай подтвердили два новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. В марте 2021 года скончались 60-летняя жительница Горно-Алтайска и житель Онгудайского района 69 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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«По заключению патологоанатомов, в первом случае смерть наступила в результате коронавирусной инфекции, двухсторонней пневмонии и других форм тяжёлых сопутствующих заболеваний, во втором — от других форм тяжёлых заболеваний, усилившихся на фоне COVID-19», — отметили в штабе.

Таким образом, всего за время пандемии в республике 236 летальных исходов у пациентов с COVID-19. Из них 211 человек скончались непосредственно от COVID-19, остальные умерли по иным причинам.