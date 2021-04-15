Село Бызово, Свердловская область, 15 апреля, 2021, 08:00 — ИА Регнум. В Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту гибели пятерых детей во время пожара. Об этом сообщил журналистам старший помощник руководителя Следственного комитета (СКР) по Свердловской области Александр Шульга.

Sverdlovsk.sledcom.ru Сотрудники следственного комитета России на месте пожара в деревне Бызова Свердловской области

Дело завели по факту причинения смерти по неосторожности. Его расследуют для того, чтобы наиболее тщательно выяснить следственным путём все обстоятельства трагедии, отметил Шульга.

Криминалисты и следователи СКР вместе с сотрудниками полиции и МЧС работают на месте трагедии. Как сообщало ИА REGNUM, в ходе пожара в частном доме обрушилась кровля. Погибли пятеро детей.