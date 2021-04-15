Шумиха, Курганская область, 15 апреля, 2021, 07:56 — ИА Регнум. В курганском городе Шумиха устанавливаются обстоятельства гибели четырёхлетнего ребёнка в результате пожара в жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области.

ГУ МЧС России по Курганской области Дом в Шумихе сгорел полностью

Установлено, что днём 14 апреля в одном из частных домов города Шумихи, где проживает многодетная семья, возник пожар. В момент возгорания ребёнок находился в доме с матерью и другими детьми. Мальчик был госпитализирован, но спустя время скончался.

В настоящее время следствие выясняет все обстоятельства произошедшего. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём.

По информации регионального оперативного штаба, дом не подлежит восстановлению. Мать и уже четверо детей находятся под наблюдением врача в педиатрическом отделении Шумихинской районной больницы. Женщина пребывает в сильном потрясении, ей окажут психологическую помощь. Отец семьи в момент пожара находился за пределами области и едет домой. Муниципалитет подобрал жилое помещение для пострадавших.