Благовещенск, , 07:56 — REGNUM В Приамурье за последние сутки выявили ещё 15 новых случаев заражения коронавирусом (днём ранее — 12). За весь период пандемии в области инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось у 22 107 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна у границ РФ, расслабляться рано»

Читайте также: В России создали новую тест-систему для определения антител к коронавирусу

Суточный темп прироста составил 0,1%. Из всех вновь выявленных носителей коронавируса восемь человек болеют ОРВИ, семь — пневмонией.

За всё время в регионе провели уже более 888 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию. По информации Амурстата в области на 1 февраля 2021 года проживали 781 тыс. человек.

По данным федерального портала стопкоронавирус. рф, за последние 24 часа в Приамурье скончался от COVID-19 ещё один человек. За весь период пандемии в области зарегистрировали 264 смертельных исхода пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, российские специалисты разработали первую иммуноферментную тест-систему для количественного определения антител к коронавирусу.