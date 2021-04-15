Уфа, , 07:57 — REGNUM Мужчина, управляя скутером, лишился ноги после столкновения с деревом в Башкирии. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Сообщается, что спасателям Уфимского района, которые несли дежурство около переправы через р. Уршак рядом с деревней Булгаково, поступила информация о том, что мужчине необходима срочная помощь.

Как оказалось, управляя скутером, мужчина 1959 года рождения наехал на дерево.

«В результате ДТП произошла травматическая ампутация нижней конечности. Спасатели незамедлительно направились к пострадавшему и не только перевезли его на лодке к подъехавшему автомобилю медиков, но и оказали первую помощь на месте», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщило о том, что в Башкирии спасли подростков, оказавшихся на дрейфующей льдине.