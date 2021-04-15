Екатеринбург, , 07:54 — REGNUM При пожаре в деревне Бызова Свердловской области погибли девочка и четыре мальчика. Об этом сообщил журналистам глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

Девочка 2013 года рождения, а мальчики — 2014-го, 2016-го, 2019-го и 2021-го. Двух детей (мальчика и девочку) удалось чудом спасти. С ожогами соответственно 8% и 10% тела их госпитализировали.

Тело одного из погибших детей пока не нашли, добавил Горелых. Всего в семье было семеро детей. Как сообщало ИА REGNUM, пожар возник ночью 15 апреля. В ходе него у одноэтажного деревянного дома обрушилась кровля.

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