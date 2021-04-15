Нью-Дели, , 07:49 — REGNUM В Индии за прошедшие сутки выявили 200 739 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

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В течение десяти последних дней Индия продолжает обновлять рекорд по числу выявленных носителей SARS-CoV-2 за 24 часа в одной стране. Всего с начала пандемии на индийской территории подтвердили уже более 14 млн случаев заражения новым коронавирусом.

Также за 14 апреля в Индии скончались еще 1038 пациентов с коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 на индийской территории достигло 173 123. Уже смогли выздороветь почти 12,5 млн жителей Индии. Сейчас в республике числится 1,47 млн активных случаев заболевания COVID-19.