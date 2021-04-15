Сараево, , 08:02 — REGNUM На сессии правительства Федерации Боснии и Герцеговины 15 апреля, среди прочего, будет рассмотрен отчет кризисного штаба о эпидемиологической ситуации, где предлагается продолжение действия комендантского часа в этом энтитете с 21:00 до 5:00. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1.

13 апреля кризисный штаб Федерации Боснии и Герцеговины сообщил, что он сохранит те же меры, учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию и не будет отменять комендантский час. Предложение было представлено правительству федерации, и будет находится на повестке дня.

Напомним, несколько кантонов попросили федеральное правительство, чтобы в связи с наступлением Священного месяца Рамадан была рассмотрена возможность отмены комендантского часа, чтобы верующие могли совершать религиозные ритуалы.