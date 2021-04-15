Москва, , 07:47 — REGNUM Специалисты комплекса городского хозяйства начали плановый ремонт дорог в Москве, сообщил 15 апреля журналистам заместитель мэра столицы Пётр Бирюков.

«В этом году планируем отремонтировать около 2,8 тысячи объектов общей площадью свыше 23 миллионов квадратных метров», — сказал он.

Бирюков отметил, что строительные работы пройдут на нескольких участках Московской кольцевой автодороги (МКАД), Третьего транспортного и Садового кольца. Кроме того, в этом году планируется отремонтировать участки на Варшавском и Каширского шоссе, на улице 1905 года, проспекте Академика Сахарова и других.

Ремонт будет проводиться в основном в ночное время с частичным ограничением движения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Москве началось благоустройство Садовнической набережной и улицы, а также Раушских переулков.

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