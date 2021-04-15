Пермь, , 07:47 — REGNUM Руководителем администрации губернатора Пермского края с 14 апреля назначен Александр Смертин, с начала 2020 года трудившийся заместителем главы администрации, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Добавим, что должность главы краевой администрации Смертину предрекали еще осенью 2020 года.

Напомним, в регионе вышел в свет указ губернатора о слиянии аппарата правительства и администрации края. До 1 мая должно быть сформировано штатное расписание, которое вместе со структурой обновленного ведомства должны представить главе Прикамья Дмитрию Махонину.

«Вижу Леонида Вячеславовича Политова и Елену Леонидовну Анисимову первыми заместителями руководителя Администрации губернатора Пермского края», — отметил губернатор.

Он рассчитывает, что с объединением аппарат и правительства произойдёт оптимизация, исчезнут дублирующие функции и снизятся расходы на чиновников, а система управления усовершенствуется.

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