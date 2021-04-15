Иркутск, , 07:49 — REGNUM Агентство по туризму Иркутской области обнародовало планы по привлечению на Байкал в 2021 году 1,5 млн туристов. Об этом сообщает телеграм-канал «Город Братск» со ссылкой на руководителя агентства Екатерину Сливину:

«В 2019 году было 1,8 млн туристов, из них 365 тыс. — иностранцы. Мы хотим по итогам 2021 года выйти хотя бы на 1,5 млн без иностранцев. Но все будет зависеть от развития ситуации. Сейчас идет массовая вакцинация, мы надеемся, что ограничения и запреты будут сниматься».

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2021 года выступая на сессии местного парламента губернатор Игорь Кобзев заявил, что уже к 2024 году Иркутская область намерена принимать ежегодно до 3 млн человек, имея в виду преимущественно Байкал.

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