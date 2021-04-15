Екатеринбург, , 07:44 — REGNUM В деревне Бызово Свердловской области ищут пятого ребёнка из числа тех, которые пропали во время пожара. Об этом сообщает областное управление МЧС.

Четверых детей ранее обнаружили. Они были мертвы. По словам соседей, в доме мог быть ещё один ребёнок. Его судьба пока неизвестна.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар возник ночью 15 апреля. В больницы доставили двух взрослых и двух маленьких детей. Ещё несколько детей некоторое время числились пропавшими. Это связано с тем, что во время пожара обрушилась кровля и они оказались под завалами.

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