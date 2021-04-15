Пермь, , 07:44 — REGNUM В Пермском крае глава региона Дмитрий Махонин подписал указ об объединении аппарата краевого правительства и администрации губернатора, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Решение принято для совершенствования системы управления регионом. Теперь весь функционал сосредоточится в администрации губернатора.

В рамках слияния произойдёт оптимизация управленческих процессов и структуры органов власти, исключение дублирования функций, сокращение расходов на чиновников.

«Считаю, что необходимость в этом решении назрела давно. Структура органов власти не менялась на протяжении многих лет, и уже изжила себя», — подчеркнул Дмитрий Махонин.