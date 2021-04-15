Токио, 15 апреля, 2021, 07:49 — ИА Регнум. Правительство Японии окажет всестороннее содействие работе группы экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые должны прибыть в страну для изучения вопроса о сбросе в океан воды с аварийной АЭС «Фукусима-1». Об этом генсек правительства Японии Кацунобу Като 15 апреля сообщил на традиционной пресс-конференции в Токио.

Greg Webb. IAEA Эксперты МАГАТЭ на АЭС Фукусима-1

«Мы приветствуем проведение экспертного анализа сброса воды с АЭС «Фукусима-1». Мы готовы оказать конструктивное содействие в этом вопросе экспертам МАГАТЭ, которые могут прибыть в Японию этим летом», — заявил Като журналистам.

Об отправке экспертной группы в Японию ранее в интервью телеканалу NHK заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он отметил, что возглавляемая им организация, наряду с Японией, несёт ответственность за сброс воды с АЭС в океан.

Обеспокоенность данными планами Японии уже высказали ряд соседних стран, включая Китай, Южную Корею и Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 15 апреля заявил, что агентство может направить в Японию международную группу экспертов, поскольку организация также несёт ответственность за последствия намеченного властями страны на 2023 год начала сброса в океан воды с аварийной АЭС «Фукусима-1».