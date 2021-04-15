Загреб, , 08:04 — REGNUM Министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич Радман и глава МИД Боснии и Герцеговины Бисера Туркович в Сараево в дружественной атмосфере 14 апреля согласились укреплять сотрудничество двух стран и постепенно решать открытые вопросы. Они добавили, что добрососедские отношения не имеют альтернативы. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

Радман встретился с Туркович во время официального визита в Боснию и Герцеговину, и встреча двух министров продолжалась в два раза дольше, чем планировалось, что было описано как доказательство того, насколько она была успешной.

«У нас был такой хороший и плодотворный разговор, что его было трудно прервать», — сообщил журналистам Радман, добавив, что нет никаких сомнений в том, что Хорватия — друг Боснии и Герцеговины.

Он отметил, что конкретное доказательство этого утверждения — решение хорватского правительства о пожертвовании вакцины против коронавируса Боснии и Герцеговине. Таким образом оно хочет проявить солидарность с населением Боснии и Герцеговины.

«Мы скоро доставим эту вакцину», — объявил Радман о пожертвовании препарата в ближайшие дни.