Вашингтон, , 07:41 — REGNUM Ряд факторов, в том числе и заболевание сердца, стали причиной смерти чернокожего Джорджа Флойда, скончавшегося после задержания полицией в мае 2020 года в американском городе Миннеаполис (штат Миннесота). Об этом 14 апреля заявил патологоанатом Дэвид Фаулер, передает телеканал CBS.

Эксперт был вызван на заседание суда защитой бывшего полицейского Дерека Шовина, которого обвиняют в том, что Флойд умер из-за его удушающего приема. По словам Фаулера, смерть наступила не из-за нехватки воздуха, а из-за остановки сердца.

Он отметил, что это произошло из-за «внезапно возникшей аритмии», которую могла спровоцировать не только сердечная патология, но употребление Флойдом препаратов, содержавших наркотические вещества. Кроме того, на его состояние могли повлиять выхлопные газы от находившегося рядом автомобиля.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля адвокат Шовина Эрик Нельсон предъявил в суде запись с видеорегистратора другого офицера полиции Миннеаполиса, на которой видно, что Шовин в ходе задержания Флойда оперся коленом на лопатку чернокожего, а не на его шею, как утверждает обвинение.

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