Екатеринбург, , 07:39 — REGNUM Семья, в которой из-за ночного пожара погибли четыре ребёнка, состояла на учёте в социальной службе. Об этом сообщает свердловское региональное управление МЧС,

«Неоднократно инспекторами надзорной деятельности МЧС России проводились разъяснительные профилактические мероприятия по пожарной безопасности», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в деревне Бызова возник ночью 15 апреля. Погибшими найдены четыре ребёнка. Ещё одного ищут.

Двое взрослых и два маленьких ребёнка были госпитализированы. Губернатор Евгений Куйвашев дал ответственным службам поручения в связи с произошедшим.

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