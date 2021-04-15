Муравленко, Ямало-Ненецкий АО, , 07:33 — REGNUM На Ямале проводится прокурорская проверка разлива нефти и нефтепродуктов АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» на территории Суторминского месторождения. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что 14 апреля возле федеральной трассы Сургут-Салехард на напорном нефтепроводе «ЦПС Муравленковского м/р — НПС Суторминская», выведенном из эксплуатации ещё в январе 2013 года, произошло нефтезагрязнение на площади не менее четырёх соток. Сотрудники АО «Газпромнефть-ННГ» ликвидируют последствия аварии.

Для предоставления подробных объяснений вызван представитель АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», отмечают в прокуратуре ЯНАО.